F1, Mercedes: Russell contento che le gare su circuiti ad alta velocità siano finite

19-09-2022 16:44

George Russell guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti in calendario visto che, come lui stesso ha fatto notare, non sarà costretto più ad affrontare gare su circuiti molto veloci.

“Credo che abbiamo capito il perché di questa situazione e siamo contenti che questi circuiti ad alta velocità e con poca deportanza siano ormai alle spalle” ha affermato l’ex Williams.

“Sulla carta, Singapore dovrebbe essere adatta alla nostra vettura. Tuttavia, se guardiamo ai circuiti stradali come Monaco o Baku, abbiamo visto che la nostra auto è andata in crisi sulle asperità. Quindi, non siamo sicuri di come andrà a finire. In ogni caso dobbiamo continuare a spingere e a migliorare la macchina. Sono contento che ora abbiamo una chiara direzione da seguire” ha chiosato Russell.