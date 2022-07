F1, Mercedes: Shovlin contento dei miglioramenti della macchina

05-07-2022 15:42

È una Mercedes che continua a migliorare ed è sempre più competitiva quella che sta scendendo in pista nelle ultime gare del campionato di Formula 1.

I miglioramenti ovviamente non possono che far sorridere gli uomini della scuderia britannica, sempre più coesi dopo l’inizio di stagione molto difficile.

“Nelle prime gare lottavamo per sopravvivere, eravamo davvero in difficoltà” ha dichiarato il responsabile degli ingegneri di pista Andrews Shovlin a Motorsport.com.

“La vettura era molto complicata da capire, siamo stati bravi ad approfittare delle difficoltà altrui per fare alcuni bei risultati. Adesso invece la strada che dobbiamo seguire è sempre più chiara, questo è molto incoraggiante sotto il punto di vista degli sviluppi. Da Barcellona abbiamo cambiato tante cose, non siamo ancora i migliori, ma non siamo certo i peggiori. Abbiamo fatto evidenti progressi. E possiamo ancora lavorare su questa macchina”.