F1, Mercedes: svelato il compagno di Hamilton per il 2022

Piano piano tutti i pezzi del puzzle stanno incastrandosi a dovere nel complicato planning-piloti del prossimo campionato del mondo di Formula Uno.

“La Mercedes-AMG Petronas F1 Team conferma che George Russell sarà il compagno di squadra del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a partire dal 2022”. Il pilota britannico, che ha firmato un contratto pluriennale, prenderà il posto di Bottas (il finlandese dalla prossima stagione correrà con l’Alfa Romeo).

Per l’inglese così, dopo un triennio in Williams dove soprattutto nell’ultimo periodo è stato protagonista di ottime prestazioni, arrivata la promozione in Mercedes dove avrà la possibilità di poter ambire a traguardi molto importanti. Russell aveva finora guidato la monoposto della Stella solamente in un’occasione ufficiale: ovvero quella nel GP di Sakhir dello scorso anno dove aveva preso il posto di Hamilton, costretto al forfait a causa della positività al covid.

“È un giorno speciale per me personalmente e professionalmente, ma anche un giorno di emozioni contrastanti – ha dichiarato Russell – Sono entusiasta e onorato di unirmi alla Mercedes il prossimo anno, che è un enorme passo avanti nella carriera, ma significa anche che saluterò i miei compagni di squadra e gli amici alla Williams. È stato un onore lavorare al fianco di ogni membro del team e un onore rappresentare il nome Williams in F1“.

Russell poi, continuando con il suo discorso, ha detto: “Guardando avanti alla prossima stagione, mentirei se dicessi che non sono assolutamente entusiasta. È un’opportunità enorme che voglio afferrare con entrambe le mani. Ma non mi illudo sulla portata della sfida; sarà una curva di apprendimento ripida. Valtteri ha fissato un livello elevato, offrendo costanza di settimana in settimana, segnando vittorie, pole position e aiutando a vincere più titoli di campionato. Il mio obiettivo deve essere quello di premiare la fiducia che Toto Wolff e della squadra assicurandomi che faccia la mia parte per continuare quel successo e voglio rendere orgogliosi i miei nuovi compagni di squadra“.

Parlando poi del suo prossimo teammate ha detto: “Certo, uno di quei nuovi compagni di squadra è secondo me il più grande pilota di tutti i tempi. Ho ammirato Lewis da quando ero nei go-kart e l’opportunità di imparare da qualcuno che è diventato un modello sia in pista che fuori non può che giovarmi come pilota, professionista e come essere umano. Per ora, però, ho altre nove gare come pilota della Williams e voglio assicurarmi che siano le migliori nove del mio tempo con la squadra. Allora, e solo allora, potrò rivolgere la mia attenzione al 2022“.

OMNISPORT | 07-09-2021 11:28