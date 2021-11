19-11-2021 21:42

Il pilota della Haas Mick Schumacher è soddisfatto per il suo venerdì a Losail: “Non ho mai lavorato al simulatore, quindi sono andato senza aspettative. Nel complesso, è stato molto divertente, mi è piaciuto”.

“La pista è molto veloce, e questo probabilmente non era come lo avevo previsto. Mi sento abbastanza bene, penso che sia una bel tracciato su cui disputare le qualifiche. Probabilmente per le gara sarà un po’ più difficile, ma sono pronto alle sorprese”.

OMNISPORT