F1, Mick Schumacher: "Sono pronto per qualsiasi condizione meteo"

02-07-2022 18:24

Non è stata una qualifica particolarmente entusiasmante per Mick Schumacher, tagliato immediatamente in Q1 e arrivato a un secondo e sette decimi dal poleman Carlo Sainz.

Queste le parole del figlio d’arte al termine della sessione di qualifica:

“Purtroppo abbiamo accusato un problema sulla monoposto, pareva che qualcosa col volante non andarre a dovere, ed è l’ultimo dei problemi che vuoi avere specialmente in condizioni simili, analizzeremo cosa sia successo, ma penso sia una delle maggiori ragioni che ci ha impedito di arrivare nel Q2. Sono carico per qualsiasi condizione in gara, che sia asciutto o bagnato sarà in ogni caso davvero stimolante e non vedo l’ora di tornare in pista“.