F1 Montecarlo, Lewis Hamilton: "Ci sono miglioramenti"

Il pilota Mercedes soddisfatto dell'esordio della nuova W14

26-05-2023 20:47

Lewis Hamilton si è detto soddisfatto dei primi chilometri della nuova Mercedes W14: “La macchina in generale andava bene, anche se è un peccato che non fossimo così vicini come speravo alla fine della sessione. Ho sentito dei miglioramenti e sono felice di questo”.

“Vediamo se riusciamo a spremere qualcos’altro dalla macchina. Miglioramenti? Non ho intenzione di dire dove. È chiaro anche dove perdiamo, ma ne parleremo nel debriefing e cercheremo di capire come muoverci con ciò che abbiamo. Speriamo che questo ci fornisca una base su cui costruire”.