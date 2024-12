F1, Montoya spegne i sogni di gloria di Verstappen per il 2025 e incorona Ferrari e McLaren

Secondo Juan Pablo Montoya Max Verstappen non può ritenersi il favorito per la prossima stagione di F1: ecco perché e la previsione su chi potrebbe invece dire la propria in campionato

Max Verstappen ha vinto il quarto titolo in carriera in F1 quest’anno, ma a differenza delle stagioni precedenti l’impresa è stata meno scontata del previsto. E nel 2025 le cose potrebbero essere ancora più ardue per il pilota Red Bull, almeno stando al punto di vista del già pilota in F1 e IndyCar Juan Pablo Montoya.

Il trionfo non così scontato di Verstappen nel 2024

Dopo una prima parte di campionato che pareva replicare il copione dominante da parte dell’olandese, nel proseguimento della stagione problemi di bilanciamento con la RB20 (tali da far mancare l’appuntamento con la vittoria per dieci gare) e concorrenza in ascesa hanno determinato una tempesta perfetta per Red Bull (oltre a quella che si scatenava all’interno della scuderia, tra fazioni e veleni), che ha portato alla fine alla fallita doppietta nel Mondiale. Verstappen ha sì ottenuto il titolo, facendo leva anche sulle proprie caratteristiche di fuoriclasse (almeno in pista) ma la scuderia ha mancato l’obiettivo. La classifica costruttori era diventata infatti una questione tra McLaren e Ferrari, con la prima che l’ha spuntata su Maranello per 14 punti di distacco.

Montoya: “Anche se sei un grande pilota vinci solo se hai l’auto giusta”

Parlando con Marca, Montoya ha evidenziato l’importanza di una buona vettura per rendere concreti i sogni di gloria come premessa alla sua previsione successiva: “Guardando la griglia di partenza, si notano dagli otto ai dieci piloti di buon livello. Ma il grande vantaggio lo hai se la tua auto ti consente di vincere ogni settimana. Questo non vuol dire che gli altri piloti sono scarsi, perché non è così. Ma è come dire che Lewis Hamilton non sa più correre e quindi non può vincere un altro titolo, quando il problema risiede principalmente nel fatto che la Mercedes non andava veloce come quella Red Bull. Questi ultimi hanno sofferto nelle ultime gare, però – conclude il ragionamento il colombiano – non è che Verstappen abbia dimenticato come si guida. Lo ha dimostrato in Brasile [nel GP dove ha messo a segno una rimonta che lo ha rilanciato verso il titolo 2024, ndr]”.

Può sembrare banale dire che senza la vettura non si va da nessuna parte. Ma il discorso di Montoya è più sottile: anche il pilota più forte, come può esserlo Hamilton o Verstappen, difficilmente potrà diventare campione se gli viene fornita una monoposto non all’altezza. E secondo l’ex pilota McLaren, per l’olandese il 2025 “sarà molto difficile”.

“Verstappen non può essere favorito”

Questa la sua spiegazione: “Se la Red Bull non riuscisse a fare improvvisamente un grande passo avanti, allora diverrebbe davvero difficile per Max diventare campione con la vettura che ha al momento. Semplicemente non hanno la velocità di cui necessitano”. Perciò, ha proseguito, “non vedo Verstappen come favorito. Impossibile ritenerlo tale se si guardano le ultime gare di Formula 1 dell’anno scorso”.

Quindi la previsione: “Dobbiamo aspettare e vedere cosa si inventerà per prima la Red Bull, ma direi che la lotta per il titolo l’anno prossimo sarà tra McLaren e Ferrari. E penso che Mercedes sia persino più probabile rispetto alla Red Bull”. Il punto di vista di Montoya non è dissimile rispetto a quello espresso dallo stesso Verstappen in questi giorni, con l’ammissione del fatto che difficilmente potrà tornare ad essere campione con la Red Bull attuale.