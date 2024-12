F1, Verstappen, è già allarme Red Bull per il 2025: poi lancia un'accusa ai rivali

Max Verstappen mette in guardia Red Bull: il pilota avvisa la sua squadra sul rischio di non confermarsi campione di F1 anche nel 2025. Poi lancia una frecciata ai rivali: un'accusa a McLaren?

Il quarto titolo vinto di fila non ha placato l’inquietudine di Max Verstappen. D’altronde, si è campioni quando non ci si adagia sugli allori, ma si guarda già al prossimo traguardo da superare (senza indugiare nella retorica, un conto è fare la storia e un conto è entrare nella leggenda, anche se in questo caso la via non passa solo per le vittorie e i titoli). Il pilota olandese ha intenzione di continuare a mettere alla frusta la Red Bull, sapendo tra l’altro che difficilmente essa potrebbe dirgli di no.

Verstappen: “Di questo passo difficilmente sarò campione nel 2025”

Parlando con il quotidiano di casa De Telegraaf il pilota ha così sentenziato senza infingimenti (come è ormai nel suo stile): “Andando avanti di questo passo difficilmente sarò campione nel 2025”. Se guardiamo alla stagione appena andata in archivio, infatti, solo l’avvio del Mondiale sembrava poter replicare i monologhi in salsa Verstappen-Red Bull visti nei precedenti anni: successivamente, tra aggiornamenti non all’altezza, problemi con la RB20 in termini di guidabilità e una concorrenza in perenne ascesa (in primis McLaren, che infatti si è portata a casa il titolo Costruttori in una lotta all’ultima gara con Ferrari: e dietro queste due anche una ritrovata Mercedes), il team per la prima volta dopo anni si è dimostrato un gigante dai piedi d’argilla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E il 2024 è parso un teaser di quello che potrebbe avvenire nel 2025, con un drappello di team in corsa sino alla fine per il trionfo nelle classifiche, e non più solo Red Bull. “È molto semplice – ha proseguito un accigliato Verstappen -. Dobbiamo compiere dei decisi progressi per essere competitivi nella prossima stagione. Questa è una cosa di cui tutti siamo a conoscenza”.

Verstappen traccia la via per migliorare la sua Red Bull

Quindi l’augurio affinché la squadra risolva “i problemi di bilanciamento della scorsa stagione” che tanto hanno fatto sacramentare l’olandese furioso (“la vettura era guidabile a malapena”, ha insistito”). Poi è andato nel dettaglio: a suo dire, c’è da migliorare sui punti deboli che sono “i cordoli, i dossi e le curve lente”. In modo tale che, se verranno eventualmente ancora battuti, “sarà solo per una questione di velocità”.

Verstappen ha quindi assicurato di mantenere la pressione alta, “anche su di me, evitando di pensare alle cose in maniera troppo leggera”. Infine il pilota si è lasciato andare ad una dichiarazione da “Red Bullo”, come certe malelingue lo hanno ribattezzato soprattutto dopo questa stagione.

J’accuse di Verstappen ai rivali: “Sono successe delle cose dietro le quinte…”

A suo dire, dietro le quinte “sono successe delle cose in questa stagione che non ci hanno dato modo di poter dire la nostra in alcune gare”. Verstappen forse si riferisce al caso dell’ala posteriore flessibile spuntata sulla McLaren MCL38 in occasione del GP di Baku, e che ha fatto discutere anche gli altri team in merito alla regolarità o meno di quella mossa tecnica. Red Bull, ovviamente, è stata la più attiva nel chiedere spiegazioni alla FIA. Ma in autunno anche la scuderia delle bevande energetiche è finita nell’occhio del ciclone per il controverso T-Tray che avrebbe consentito la modifica dell’altezza da terra del fondo in regime di parco chiuso, nel lasso temporale tra qualifica e gara.

Sia come sia, Verstappen – a mo’ di novello Pasolini quando scrisse l’articolo sul Corriere della Sera con l’incipit “Io so” – è sicuro dei suoi sospetti in merito ai presunti magheggi degli avversari. “Sono cose che so per certe, ma nessuno le ammetterà mai”, ha concluso.