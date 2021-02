F1: Montreal, Monza e Interlagos possibili sedi per le sprint race

La grande novità del circus della Formula Uno potrebbe essere quella delle gare sprint al sabato. Una soluzione che, come riportato dal portale britannico RaceFans, verrà vagliata nella giornata di giovedì mediante voto nel corso della riunione della F1 Commission. Le sedi prescelte per ospitare questo evento sarebbe tre delle piste più veloci nel calendario iridato: Montreal, Monza e Interlagos.

Se questa ipotesi prenderà effettivamente forma in via ufficiale, le qualifiche verrebbero anticipate al venerdì per delineare la griglia di partenza della gara al sabato. La classifica di quest’ultima andrebbe poi a modellare la classifica dei tempi in vista della corsa tradizionale della domenica.

La durata delle gare sprint dovrebbe essere di circa un’ora, e tra i punti di discussione figura anche la strategia delle gomme da utilizzare durante l’arco di questo atipico weekend. Tutti dubbi e l edomande saranno fugate giovedì, dove la Formula 1 deciderà se proseguire o meno questa strada.

OMNISPORT | 09-02-2021 16:08