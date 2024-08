F1, Monza: Mick Schumacher con Antonelli da oggi maggiorenne, la Williams taglia Sargeant, gli scenari

Grandi novità in vista del Gran Premio d'Italia di settimana prossima: oltre Andrea Kimi Antonelli che oggi fa 18 anni sulla Mercedes potrebbe esserci Mick Schumacher sulla Williams che ha deciso di appiedare Sargeant

Si corre il Gran Premio d’Olanda ma Monza è davvero vicina, vicinissima per la Ferrari, per Andrea Kimi Antonelli e… per Mick Schumacher! La F1 è tornata dopo la sosta con già in calendario un back to back di gran livello. Al Gp d’Italia ci pensano già in tanti a cominciare dalla Ferrari che in casa vuole riscattarsi con tanti aggiornamenti. Novità che si vedranno anche in pista, l’esordio di Antonelli (che oggi diventa maggiorenne, auguri! ndr) nelle libere con la Mercedes di Hamilton che l’anno prossimo sarà sua. Ma le novità non finiscono perchè dovrebbe esserci, condizionale d’obbligo, anche Mick Schumacher su una Williams.

F1, Antonelli diventa maggiorenne: a Monza sulla Mercedes di Hamilton

Oramai manca solo l’ufficialità ma è sicuro che il primo contatto tra Andrea Kimi Antonelli e la F1 avverrà in casa. A Monza il talento italiano guiderà per la prima volta una monoposto attuale e non una degli anni scorsi come fatto nei test. Il pilota bolognese che oggi, 25 agosto, compie 18 anni prenderà parte alla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. In qualità di rookie prenderà il sedile proprio di quel Lewis Hamilton destinato alla Ferrari e di cui, anche qui oramai manca solo l’ufficialità, prenderà il posto il prossimo anno.

Williams stufa di Sargeant, a Monza ci sarà Mick Schumacher (o Lawson)

Quella di sabato in fp3 potrebbe essere stata l’ultima “bravata” di Logan Sargeant, andato a sbattere, con tanto di spavento per lui e non solo con la monoposto che ha preso fuoco. La Williams starebbe seriamente pensando di appiedare prima del tempo il pilota americano che dallo scorso anno sulla macchina di Groove ha portato solo un punto al cospetto dei tanti conquistati dal compagno di scuderia Albon, ma soprattutto causato tanti danni.

James Vowles sta valutando delle alternative per sostituirlo. Il team principal della Williams, che è riuscito a prendere Carlos Sainz per il 2025, sta prendendo in seria considerazione la candidatura di Mick Schumacher, terzo pilota Mercedes e smanioso di tornare in F1 dopo i due anni in Haas e tante porte chiuse a cominciare da Alpine. In lizza ci sarebbe anche Liam Lawson in “prestito” dalla Red Bull.