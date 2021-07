F1: Monza riapre al pubblico per il GP d'Italia, ma tra i fan è polemica

Anche il Gran Premio d’Italia, che si terrà come da tradizione a settembre e sul circuito di Monza, avrà quest’anno il pubblico sugli spalti. Un annuncio atteso, che lo stesso Autodromo Nazionale di Monza, ha deciso di lanciare via Twitter. La struttura sarà aperta per il 50% della propria capacità, e i biglietti sono già in vendita.

“Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità? Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1!”, sono le stringate parole dell’account ufficiale dell’Autodromo Nazionale di Monza, con tanto di link che rimanda al sito dove è possibile acquistare i biglietti. Ma non manca qualche polemica.

Tra le risposte dei fan, infatti, la maggior parte riguarda i prezzi dei biglietti. Le cifre sono ritenute troppo alte dagli appassionati nostrani di Formula 1, per non dire addirittura astronomiche. Qualcuno osserva infatti che rispetto all’ultimo GP d’Italia pre pandemia, quello del 2019, il costo è addirittura raddoppiato. E, per la domenica della gara (il 12 settembre), il più basso è di 250 euro.

“Non ci volete per le gare minori, chiedete prezzi da capogiro per la F1. No caro Autodromo di Monza, io non sono pronto per nulla”, scrive qualcuno. “Siete totalmente dissociati dalla realtà“, aggiunge qualcun altro. “Prezzi folli, siamo seri dai“, taglia corto un terzo appassionato.

C’è poi chi sceglie l’arma del sarcasmo. “Il rene me lo togliete direttamente in autodromo, o posso portarvelo in un sacchetto col ghiaccio?”, domanda ironicamente un tifoso. Un altro trova un’altra chiave di lettura: “C’è un errore sul listino, avete scritto i prezzi in lire“. E la festa del Gran Premio di Monza in presenza, per qualcuno, sembra già finita prima di cominciare.

OMNISPORT | 29-07-2021 23:50