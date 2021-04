F1: Nico Hulkenberg sarà il pilota di riserva dell’Aston Martin

Nico Hulkenberg sarà ufficialmente il pilota di riserva e di sviluppo dell’Aston Martin per la stagione 2021 di Formula 1.

Già nello scorso campionato il tedesco era sceso in pista con i colori del team, precedentemente conosciuto come Racing Point, sostituendo i due piloti ufficiali quando quest’ultimi non avevano potuto prendere agli appuntamenti di Silverstone e del Nurburgring parte per problemi di salute. In entrambi i GP, Hulkenberg si era fatto notare positivamente, raccogliendo anche qualche punto importante ai fini della classifica.

“Prima di tutto, è fantastico riuscire a firmare questo contratto con un po’ di preavviso. L’anno scorso non avevo avuto molto tempo per prepararmi prima di salire in macchina! Sono contento di poter lavorare ancora una volta con questo team, con cui ho già guidato molte volte nel corso della mia carriera. Ovviamente spero che Sebastian e Lance riescano a disputare la stagione senza interruzioni, ma il team sa che può contare su di me per poter fare un buon lavoro. Sarà anche interessante aiutare la squadra durante la stagione”, ha dichiarato Hulkenberg esprimendo la sua soddisfazione per il nuovo accordo.

Anche il Team Principal dell’Aston Martin, Otmar Szafnauer, ha voluto sottolineare come il tedesco in passato si sia dimostrato ampiamente capace di svolgere un ottimo lavoro nonostante il poco preavviso: “Siamo felici di accogliere ancora una volta Nico nel team con un ruolo ufficiale, in qualità di pilota di riserva e di sviluppo per l’Aston Martin Cognizant Formula One Team. In questo periodo così difficile, avere un pilota di riserva dalle grandi capacità ed esperienza è fondamentale. Nico l’anno scorso ha dimostrato di poter saltare in macchina e fornire grandi prestazioni in qualsiasi momento. Ora, con maggior tempo per prepararsi ed intengrarsi, sappiamo di poter contare su Nico e che potrà fare un lavoro eccellente”, ha poi aggiunto il Team Principal.

08-04-2021