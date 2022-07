F1, Norris: "Dobbiamo migliorare"

31-07-2022 18:25

Lando Norris arriva settimo al termine del GP d’Ungheria, all’Hungaroring, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico della Mercedes arriva alle spalle dei tre top team, quindi in linea teorica potrebbe anche essere soddisfatto.

Quello che fa male è il minuto e 20 di distacco da Verstappen, segno che la scuderia di Woking non è ancora pronta per competere per le prime posizioni. Queste le parole di Norris ai microfoni di Sky Sport:

“Che dire? Ci go provato a fare il possibile, ho dato ogni cosa che avevo, ma abbiamo fatto una gara peggiore del previsto. Va bene la settima piazza, ma finire a 62 secondi da chi mi ha preceduto, non può ovviamente farmi piacere. Come se non fosse sufficiente, le mescole hanno iniziato a degradarsi dopo appena sei giri e ogni cosa si è complicato. Se non commetti mai errori e dai tutto, come il box del resto, e finisci con un distacco del genere c’è solamente una cosa da fare: essere migliori. Siamo distanti dai migliori e prima di noi rimane una grande sfida. Rispetto ad inizio anno non siamo cresciuti quanto ci aspettavamo, per cui nella seconda parte del campionato dovremo davvero spingere al massimo per metterci in una situazione accettabile”.