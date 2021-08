F1, Norris: “Faccio il massimo per aiutare Ricciardo”

In una chiacchierata concessa ai microfoni di motorsport-total.com, Lando Norris ha parlato della collaborazione con Daniel Ricciardo, precisando come dal suo punto di vista stia facendo il massimo per aiutare l’australiano nella comprensione della MCL35M.

Secondo quanto dichiarato dall’inglese, Ricciardo può contare non solo su tutti i suoi dati, ma anche sulle impressioni “dirette” al termine delle. varie sessioni. Tutte informazioni importanti che, sulla carta, dovrebbero aiutare l’ex Renault a trovare il feeling giusto con la monoposto.

“Daniel può contare su tutti i miei dati e nei briefing spiego con pazienza e attenzione tutte le operazioni che svolgo sulla vettura”, ha affermato l’inglese. “In tutta sincerità più di così non posso fare. Non saprei cos’altro fare per aiutarlo. Alla fine il suo rendimento in pista non dipende da me, anche se è una cosa è abbastanza certa: come team abbiamo bisogno di lui per chiudere al terzo posto nel Costruttori davanti alla Ferrari”.

