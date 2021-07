GP d’Austria da incorniciare per Lando Norris, terzo al traguardo: “È stata una gara divertente ed emozionante, potevamo essere secondi – dichiara a Sky Sport – e sono deluso perché con Perez è stato incidente di gara. Avevamo un passo ottimo, ma sono felice di questo terzo posto”.

“Potevamo tenere il ritmo di Bottas, ma non era abbastanza per entrare in DRS. Volevo provarci, ma è comunque bello sapere di poter competere ad armi pari con loro”.

OMNISPORT | 04-07-2021 17:19