F1, Norris: "Non so se attaccare Hamilton o Verstappen"

11-12-2021 15:50

Nell’ultima qualifica di F1, Lando Norris ha ottenuto uno strepitoso terzo tempo dietro a Verstappen e Hamilton: “Non so come ho fatto a completare questo giro. Il primo tentativo è stato ottimo, il secondo è stato perfetto e sono stato più pulito. Il terzo posto è sorprendente, sono onesto”.

Norris avrà davanti i due piloti in lotta per il Mondiale: “Sono un po’ nervoso, voglio restare neutrale per la lotta al titolo. Non so se attaccare o meno i due che partiranno davanti a me”.

OMNISPORT