F1, Norris sperava di ottenere di più

04-07-2022 14:53

È un Lando Norris che sente di aver perso un’occasione importante quello che ha parlato dopo la conclusione del Gran Premio di Silverstone, gara finita dal britannico in quinta posizione.

“Da parte nostra, è stata una gara discreta. Sentivo che avremmo meritato la quinta posizione, ma purtroppo abbiamo perso al pit-stop finale sotto la safety car” ha detto l’inglese al termine della gara.

“Abbiamo fatto molte cose molto bene oggi e avevamo un ritmo ragionevole, ma forse è stata una decisione tardiva con il pit-stop e questo ci è costato una posizione oggi. Non sono arrabbiato, penso che abbiamo comunque ottenuto dei buoni punti, ma poteva essere una posizione in più. Infine, è stato bello vedere i tifosi britannici questo fine settimana, sono stati fantastici per tutto il weekend, con la pioggia o con il sole”.