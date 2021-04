F1, Norris vuole confermarsi a Portimao

Non vuole perdere il feeling con le posizioni di testa Lando Norris. Il pilota britannico classe 1999, provate le inebrianti sensazioni del podio nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna, è quanto mai determinato a confermare quanto di buono fatto vedere in Italia.

La prima occasione utile per lui sarà quella del GP del Portogallo sul circuito di Portimao, una pista impegnativa su cui la scorsa stagione il nativo di Bristol ha fatto fatica ad esprimersi.

“L’anno scorso la pista è stata riassaltata e questo ci ha complicato la vita in termini di grip. Sarà interessante vedere come si evoluta in questi mesi. Spero solo che riusciremo a spingere la guida ad un livello superiore rispetto a quello della scorsa stagione” ha dichiarato Norris, sottolineando poi quali siano a suo avviso le principali difficoltà del tracciato.

“È un circuito che aggiunge qualcosa di diverso al campionato. I cambiamenti di elevazione rendono questo tracciato estremamente impegnativo e con tante curve cieche”, l’attenta analisi del giovane inglese.

OMNISPORT | 27-04-2021 23:48