22-12-2022 16:30

Volendo provare a cogliere i segnali e a scherzarci sopra, si può dire che la nuova Ferrari è destinata a far innamorare i propri tifosi. Sì, perché la scuderia di Maranello ha comunicato che la presentazione ufficiale della vettura che parteciperà alla 73ª edizione del campionato del mondo di Formula 1 è stata fissata per il giorno di San Valentino.

Martedì 14 febbraio 2023 cadranno i veli sulla nuova livrea della monoposto che sarà affidata per il terzo anno consecutivo a Charles Leclerc e a Carlos Sainz, con il chiaro obiettivo di lottare per la conquista di quel titolo mondiale che a Maranello manca dal 2007.

F1, la nuova Ferrari verrà presentata a San Valentino

L’annuncio ufficiale della Ferrari è arrivato nella giornata di giovedì 22 dicembre, alla vigilia dell’inizio della brevissima pausa che ingegneri e progettisti della Rossa si riserveranno durante le festività natalizie prima di rituffarsi a capofitto nel lavoro che attende il team già a inizio 2023, tra test in galleria del vento e ultimi ritocchi alla nuova creatura con la quale si cercherà di far sognare i tifosi e soprattutto di fare in modo che Leclerc e Sainz riescano a dare più filo da torcere a Max Verstappen e alla Red Bull rispetto a quanto accaduto nel 2022, quando dopo un inizio da sogno con due vittorie e tre pole position nei primi quattro GP la Ferrari ha via via perso competitività, seppur non solo per problemi legati allo sviluppo.

Questo l’annuncio ufficiale della Ferrari: “Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso –, la nuova vettura prenderà parte alla 73^ edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra”.

Ferrari, le prime indiscrezioni sulla vettura 2023

Le prime indiscrezioni sulla Ferrari 2023, strettamente legate alle novità regolamentari imposte dalla Fia, su tutte il rialzo del fondo di 10 millimetri nella parte centrale e di 15 mm dell’altezza minima dei bordi laterali, che avrà ripercussioni importanti sul piano aerodinamico e in particolare sulle sospensioni, parlano di una Rossa più “snella” e scavata nella parte posteriore, al fine di ottenere miglioramenti significativi alla voce messa in temperatura delle gomme.

La Ferrari sarà la seconda scuderia a venire presentata, all’indomani dell’Aston Martin, che verrà svelata al pubblico il 13 febbraio e che per il 2023 sarà guidata dal riconfermato Lance Stroll e da Fernando Alonso, chiamato per sostituire Sebastian Vettel che ha dato l’addio alle corse: ”

Ferrari, l’era Binotto si è conclusa: avvenuto il passaggio di consegne con Vasseur

Peraltro l’annuncio arriva a poche ore dal passaggio di consegne ufficiale tra Mattia Binotto, team principal dimissionario, e il suo sostituto Frédéric Vasseur. L’ingegnere francese in arrivo dall’Alfa Romeo, che ricoprirà anche il ruolo di general manager, si insedierà ufficialmente il prossimo 9 gennaio, ma è di fatto operativo già dal 19 dicembre, avendo iniziato da quella data a prendere confidenza con la realtà della Gestione Sportiva.

Di conseguenza l’ultima settimana prima di Natale ha segnato la fine della lunghissima avventura in Rosso di Mattia Binotto, sbarcato a Maranello nel 1995 come ingegnere motorista della squadra test prima di vivere un’escalation che lo ha portato a capo della Gestione Sportiva negli ultimi due anni.

Nel suo primo “tour” ferrarista Vasseur è stato accompagnato da Laurent Mekies, l’ex vice di Binotto che manterrà il medesimo ruolo anche dopo il cambio della guardia e che affiancherà Vasseur in particolare nelle prime settimane di lavoro, facendo valere la propria esperienza di Ferrari.