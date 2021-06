F1, Ocon: “Baku circuito insolito, mi piace molto”

In casa Alpine Esteban Ocon sta disputando un inzio di stagione abbastanza positivo. Sicuramente migliore di quello del suo compagno di scuderia Alonso che deve ancora ritrovare il giusto feeling con la categoria.

I 12 punti conquistati da Ocon non sono tantissimi, ma il pilota spagnolo è bravo a piazzare spesso la sua Alpine in zona punti.

Cosa succederà nel weekend? Il Gp di Baku, dopo quello di Montecarlo, sarà di fondamentale importanza per cercare di cogliere qualsiasi occasione, ecco le parole di Ocon in merito: “Mi piace Baku. E’ un circuito insolito, dove può succedere di tutto, così come abbiamo visto in passato. Il layout è interessante, con lunghi rettilinei seguiti da alcune curve molto impegnative e ravvicinante le une dalle altre nel secondo settore. E’ un tracciato dove si possono vedere anche tre o più vetture appaiate, ed è incredibile per essere un cittadino. Questo rende entusiasmante la gara di Baku, dà la possibilità di guadagnare diverse posizioni in una sola volta. Non corro qui da un po’, e così come a Montecarlo cercherò di aumentare il mio feeling durante le prove libere”.

OMNISPORT | 01-06-2021 08:46