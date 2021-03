F1: "pasticcio Red Bull su Max", il web si interroga

Il campione in carica, Lewis Hamilton vince il primo gran premio della stagione 2021. A Sakhir, in Bahrain, il sette volte campione del mondo mette in riga tutti con una prova da incorniciare e si prende la 96esima vittoria in carriera. Bello, bellissimo il duello infinito con Max Verstappen.

L’olandese della Red Bull va vicinissimo a chiudere nel migliore dei modi un weekend che, dopo la pole, sarebbe potuto essere perfetto, ma quando – al giro 53 – passa Hamilton andando largo in curva 4 vede sfumare il sogno ed è costretto a ubbidire alle direttive dal box e a lasciare il passo e il gran premio all’inglese della Mercedes. Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto perché arrivata prima di quella eventuale del commissario di gara. E sul web si è scatenata la protesta, con i tifosi che non hanno mancato di palesare il proprio dissenso.

Track limits sì, track limits no?

Ad accendere gli animi, ben prima della decisione finale, c’è anche il mistero dei track limits proprio in curva 4, con la Red Bull che ben oltre la metà gara sembra cadere dalle nuvole e chiede lumi al commissario: “Ah ecco non c’è il track limits perché Hamilton continuava ad uscire alla curva 4! Ma dal team radio di Red Bull sembrava non lo sapessero…”, scrive qualcuno. C’è poi chi grida allo scandalo: “Ridicoli! Hamilton non fa la curva e improvvisamente devono ricordare ai piloti che possono saltarla quella ma per piacere! Come non lo sapeva Verstappen non lo sapeva nessuno tranne la Mercedes”, “Dopo 40 giri gli dicono di non uscire troppo in curva 4. Bella questa formula Mercedes!“.

La scelta forse affrettata della Red Bull

Casualmente, sono proprio i track limits di curva 4 a compromettere il finale di gara e sul web i tifosi non vogliono crederci: “Se Hamilton è passato largo in curva 4 per i 53 giri precedenti, perché Verstappen ha dovuto restituire la posizione? Non ha nessun senso“, “Che regolamento serio…i track limits li fanno seguire solo su richiesta. Prima no, poi si, poi no, poi se qualche team si lamenta allora torna il si. Le regole dovrebbero essere chiare“, “Ma cosa doveva restituire che hanno detto che si poteva uscire in curva 4…ma roba da matti!“.

In tanti poi se la prendono con la fortuna di Hamilton: “niente sto qua ha più fortuna che anima”. E non manca chi grida allo scandalo: “Che furto!!!“, “Scelta disgustosa della direzione gara. L’aveva vinta Verstappen“, e chi si chiede che cosa sarebbe successo a ruoli invertiti: “Red Bull più leale del dovuto volevo vederlo a parti invertite”.

I tifosi dell’inglese e della Mercedes, dal canto loro esaltano la prestazione di Hamilton ed esultano: “Dicono che Hamilton vince solo perché ha la macchina migliore. Già, oggi aveva la macchina “peggiore” ma ha vinto lo stesso. Chapeau Sir Lewis“, “Non li vinci per caso 7 mondiali se tieni dietro un Verstappen così. Fenomenale Lewis Hamilton”. Una cosa è certa, come scrive un tifoso imparziale: “Che bello! Questo sarà un mondiale un po’ più divertente dell’ultimo”.

SPORTEVAI | 28-03-2021 19:48