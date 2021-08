F1, Perez: "Bottas si è scusato"

Il pilota della Red Bull Perez è tornato sull’incidente al via del Gp d’Ungheria: “Non so cosa dire. Essere colpiti in quel modo alla curva 1 è incredibile, ed è un colpo enorme per noi come squadra. Ho avuto una buona partenza ed ero in terza posizione. Avremmo avuto una buona opportunità in quelle condizioni, ma non c’era niente che potessi fare. Ho guardato i replay, perché era difficile capire esattamente cosa fosse successo dietro di me. Da dentro la macchina sapevo solo che avevo ricevuto una grande botta“.

“Bottas ha fatto un grosso errore, ha frenato troppo tardi in curva 1 che ha portato fuori un sacco di auto, tra cui la mia, causando gravi danni anche alla macchina di Max. È venuto da me e si è scusato. Sapeva che era un suo errore, anche se non l’ha fatto di proposito e si tratta di cose che a volte succedono. Questo non fa però differenza per noi e per il risultato finale, visto che la grande quantità di danni subiti ha messo fine alla nostra gara e all’opportunità di fare punti“.

OMNISPORT | 02-08-2021 10:06