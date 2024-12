F1, Perez in Ferrari: colpo di scena sul futuro di Checo. Red Bull: Lawson ufficiale, Hadjar per Racing Bulls

La Red Bull ha annunciato Liam Lawson nuovo compagno di Max Verstappen. A breve ufficiale anche Isack Hadjar in Racing Bulls. Mentre Sergio Perez potrebbe andare in Ferrari, in un modo o nell'altro nei prossimi due anni, obiettivo Cadillac

A nemmeno 24 ore dall’addio a Sergio Perez la Red Bull ha annunciato il pilota che affiancherà Max Verstappen nel 2025. Nessuna sorpresa. Sarà Liam Lawson a correre per la scuderia di Milton Keys il prossimo anno. Il neozelandese, prodotto del vivaio di Helmut Marko, viene dunque promosso dai Racing Bulls dove ha vinto il ballottaggio interno con Yuki Tsunoda. A breve sarà annunciato chi lo sostituirà nel team satellite, che dovrebbe essere un altro pilota dell’academy RB, Isack Hadjar . Intanto il futuro del neo appiedato Sergio Perez potrebbe essere legato alla Ferrari , in tutti i sensi. Scopriamo veniamo.

Red Bull, ufficiale: Lawson con Verstappen nel 2025

Liam Lawson nuovo pilota Red Bull 2025 . Come vi avevamo anticipato da diversi giorni, è stato ufficializzato il passaggio in prima squadra di Lawson, preferito in volata a Yuki Tsunoda che resterà in Racing Bulls. Dopo l’annuncio del divorzio tra Perez e la Red Bull , il team di Milton Keynes ha ufficializzato il nuovo compagno di squadra del campione Max Verstappen : è il 22enne neozelandese.

Chi è Liam Lawson: prodotto vivaio Red Bull, due volte al posto di Ricciardo

La scheda di Liam Lawson : è nata l’11 febbraio 2002 ad Hastings, Nuova Zelanda. E’ entrato a far parte del Red Bull Junior Team nel 2019 e dopo numerosi successi nella formula junior ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la Scuderia AlphaTauri (oggi Racing Bulls) al Gran Premio d’Olanda del 2023, al posto dell’ sfortunato Daniele Ricciardo . Ha ottenuto i suoi primi punti in campionato da solo alla sua seconda uscita al GP di Singapore e ha completato cinque gare in totale per il team prima del ritorno dell’australiano a fine ’23.

Lawson è rimasto come tester e riserva di entrambi i team RB nel 2024 ma è stato chiamato a tornare in pista dopo il congedo anticipato di Ricciardo, nel Gran Premio USA con Visa Cash App Racing Bulls andando subito a punti. Ora, dopo aver completato la stagione con VCARB, il 22enne fa il passo successivo nella sua carriera con un posto in prima squadra.

Fonte: Imago

Le parole di Lawson e Christian Horner

Queste le prime parole da nuovo pilota Red Bull di Liam Lawson: “Essere annunciato come pilota Oracle Red Bull Racing è un sogno che ho sempre sognato, è qualcosa che ho desiderato e per cui ho lavorato fin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile.Voglio ringraziare di cuore tutto il team VCARB per il loro supporto, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo prossimo passo Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua competenza.

Christian Horner, team principal Red Bull ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare che Liam Lawson si unirà al Team nel 2025. Le prestazioni di Liam nel corso dei suoi due periodi con Visa Cash App Racing Bulls hanno dimostrato che non è solo in grado di ottenere risultati importanti, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di confrontarsi con i migliori e arrivare primo Il suo arrivo prosegue la lunga storia del Team di promozione all’interno del Red Bull Junior Program e segue le orme di piloti vincitori di campionati e gare come Sebastian Vettel e, naturalmente, Max Verstappen Non c’è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam potrà raccogliere questa sfida e offrirci risultati eccezionali l’anno prossimo”.

Sergio Perez: futuro in Ferrari nel WEC sperando in Cadillac

Cosa farà Perez nel 2025? Il pilota Casabella appena ieri è stato defenestrato dalla Red Bull che però lo continuerà a pagare per tutto il 2025 per una cifra intorno ai 14 milioni di dollari . Il futuro del Casabella sembra essere doppiamente legato alla Ferrari . Sembra che Checo sia molto vicino a un accordo con Maranello per correre nel Mondiale Endurance e tornare così alle origini, visto che da giovane è stato pilota dell’Academy Ferrari prima di approdare in F1 con la Sauber .

Ma anche il 2026 potrebbe tingersi di rosso Ferrari in qualche modo. Perchè farà il suo ingresso in F1 l’undicesimo team, la Cadillac che ha rilevato il progetto di Andretti. In attesa della power unit General Motors pronta pare per il 2028, la nuova scuderia sarà spinta da motori Ferrari . Ed allora Perez potrebbe puntare a tornare in F1 dalla porta principale proprio con Cadillac portando la sua grande esperienza, i suoi munifici sponsor messicani e tutto il calore e seguito dei suoi fan in Sudamerica.

Mercato piloti: Hadjar promosso in Racing Bulls, a breve ufficiale

Come in un puzzle a questo punto resta sempre una casella vuota nel mosaico nella griglia dei piloti per il Mondiale 2025. Con Lawson in Red Bull al posto di Perez si libera il sedile della Racing Bulls . Manca solo l’ufficialità ma questione di ore e sarà il rookie Isack Hadjar a guidare al fianco di Yuki Tsunoda sull’altro monoposto del team satellite Red Bull.

Il pilota francese con passaporto algerino fa parte del programma di giovani piloti della Red Bull. Nel 2023 ha preso parte a due prove libere della Formula 1, la prima nel Gran Premio di Città del Messico con l’AlphaTauri e la seconda nel Gran Premio di Abu Dhabi con la Red Bull Racing. Sempre a Yas Marina ha corso le fp1 quest’anno sulla Red Bull di Verstappen e poi fatto i test Pirelli 2025.