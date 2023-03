F1, Perez: "La Ferrari farà molto bene a Jeddah"

Il pilota della Red Bull: "La pole dello scorso anno dà fiducia, questo senza dubbio, poiché mi sento a mio agio con questo circuito".

16-03-2023 18:50

In conferenza stampa, Perez guarda con ottimismo per il prossimo GP: “La pole dello scorso anno dà fiducia, questo senza dubbio, poiché mi sento a mio agio con questo circuito. Tuttavia, ogni anno è una sfida nuova, con una vettura diversa, anche la pista è stata leggermente modificata, ed è anche la bellezza di questo sport: ogni stagione c’è qualcosa di nuovo, credo sia una grande sfida per tutti. Saranno importanti le qualifiche del sabato“.

Perez esalta il Cavallino per Jeddah: “Il circuito è molto diverso rispetto al Bahrain, il degrado non sarà così pesante come accaduto due settimane fa, senza dubbio la Ferrari sarà molto forte su questa pista, Aston Martin e Mercedes saranno molto più vicine a noi perché le esigenze del circuito sono diverse“.