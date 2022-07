F1: Perez penalizzato, partirà 13esimo

08-07-2022 22:28

Sergio Perez partirà dalla 13esima posizione nella gara Sprint del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Red Bull aveva chiuso con il quarto tempo nelle qualifiche, ma il suo giro in Q2 è stato annullato perché il driver messicano non ha rispettato i limiti della pista in curva 8.

I commissari di gara hanno spiegato la ragione per cui il giro di Perez non è stato cancellato immediatamente: “I commissari hanno ritenuto che questo caso non rientra nel ‘ottenere un vantaggio duraturo’, ma piuttosto nel ‘lasciare la pista senza un motivo giustificabile. Questa situazione, nella quale un pilota passa a un turno successivo di qualifiche e poi viene identificato come autore di una violazione dei limiti della pista non si verifica regolarmente e certamente non si è verificata di recente”.

“Pertanto i commissari sportivi devono esaminare questa situazione in quanto nuova. Il team ha sottolineato di aver rischiato e speso risorse per competere in Q3. I commissari accettano questo punto. Tuttavia, nel valutare una penalità successiva ad una sessione, questa non è diversa da qualsiasi altra situazione. La sanzione abituale è la cancellazione del tempo sul giro in questione e i commissari ordinano la stessa sanzione in questo caso. Tuttavia, come conseguenza, il pilota non sarebbe passato alla Q3 e quindi, per correttezza nei confronti di tutti gli altri concorrenti, i commissari sportivi ordinano che tutti i tempi sul giro fatti in Q3 siano cancellati“.