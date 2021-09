F1, Perez: “Spero in un weekend più facile"

Più ombre che luci nelle ultime gare per il pilota della Red Bull, Sergio Perez.

Checo è stato autore di qualche qualifica non esaltante, che di fatto gli hanno rovinato i weekend, a cominciare proprio da Silverstone, nella prima Sprint Race della storia della Formula 1. Da lì in poi una sorta di calvario per il messicano culminata con l’esclusione in Q1 a Zandvoort. Poi una bella rimonta, ma che aumenta i rammarichi per quello che poteva essere addirittura un podio.

“E’ un peccato non aver fatto una buona qualifica a Zandvoort, perché avevamo il passo per salire sul podio e fare tanti punti per il team – ha ammesso Checo. E’ stato piacevole guidare su quel circuito, mi sono divertito nella rimonta, ogni sorpasso era al limite, ma adesso guardiamo a Monza: è una sfida unica con tutti che provano a sfruttare le scie in qualifica. Se lo fai bene, può essere determinante ma può anche diventare un disastro come abbiamo visto negli ultimi anni. Con la velocità massima della Mercedes non mi aspetto un weekend facile per noi, ma speriamo di essere nella lotta. Spero in un fine settimana migliore e più semplice con la Sprint Race: l’ultima volta a Silverstone ho commesso un errore che ha rovinato tutto il weekend: non è andata secondo i nostri piani”.

OMNISPORT | 08-09-2021 14:24