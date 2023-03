Il tre volte iridato si lasciò andare a considerazioni inqualificabili nei confronti del pilota della Mercedes.

12-03-2023 22:20

Si torna a parlare di Nelson Piquet in F1, ma non è certo una buona notizia per il brasiliano: il tre volte campione del mondo era finito sotto inchiesta per alcune dichiarazioni razziste e omofobe contro Lewis Hamilton dopo il GP di Gran Bretagna 2021.

Come riporta il quotidiano brasiliano O Globo, la richiesta dell’accusa sarebbe molto severa nei confronti di Piquet: una sanzione di 1,8 milioni di euro.