F1, pole Ferrari con Sainz grazie alla squalifica di Verstappen

Nelle qualifiche di Spa Max Verstappen è il più veloce. Grazie però alla sfilza di penalità che ha coinvolto sette piloti che scatteranno dal fondo della griglia, tra cui Charles Leclerc e Max Verstappen, la pole va al pilota Ferrari Carlos Sainz. Il compagno di scuderia partirà 15esimo, il campione del mondo in carica 14esimo.

Nel Q1 sono stati eliminati, Vettel, Latifi, Magnusssen, Tsunoda e Bottas. Nel Q2 invece Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll e Schumacher. Nel Q3 da segnalare ancora un battibecco tra Leclerc e la scuderia, col monegasco che in radio si lamenta delle gomme e dal muretto box rispondono “scusa abbiamo sbagliato, fai lo stesso il giro”.

Dei piloti in azione in Q3, Verstappen, Leclerc Ocon e Norris partiranno dal fondo della griglia per le penalizzazioni legate alla sostituzione di parti del motore e non sono quindi in gioco per l’assegnazione della pole. Ad approfittarne è quindi lo spagnolo della Ferrari, secondo alle spalle del campione del mondo Max Verstappen in 1.43.665 e davanti a Perez, Leclerc, Ocon, Alonso, Hamilton, Russell, Albon e Norris.

Questa la classifica della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:43.665 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.632 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.797 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.888 5

5 Esteban OCON Alpine+1.515 6

6 Fernando ALONSO Alpine+1.703 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.838 6

8 George RUSSELL Mercedes+2.111 6

9 Alexander ALBON Williams+2.172 6

10 Lando NORRIS McLaren+2.513 6

11 Daniel RICCIARDO McLaren- – 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

14 Lance STROLL Aston Martin- – 4

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 4

16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

17 Nicholas LATIFI Williams- – 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

GP SPA, LA GRIGLAI DI PARTENZA

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. George Russell (Williams)

6. Alexander Albon (Williams)

7. Daniel Ricciardo (McLaren)

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Nicholas Latifi (Williams)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Max Verstappen (Red Bull)

15. Charles Leclerc (Ferrari)

16. Esteban Ocon (Alpine)

17. Lando Norris (McLaren)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)