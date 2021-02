F1, presentata la McLaren: l'emozione di Ricciardo

Daniel Ricciardo ha parlato a margine della presentazione della nuova McLaren MCL35M, la monoposto che parteciperà al Mondiale 2021: “È fantastico essere finalmente entrato a far parte del team dopo quella che è sembrata un’eternità da quando lo abbiamo confermato lo scorso maggio, sono entusiasta di essere un pilota McLaren e super entusiasta di iniziare. La McLaren ha fatto un percorso fantastico negli ultimi anni e non vedo l’ora di aiutare la squadra a mantenere questo slancio positivo”.

“Ho trascorso le ultime settimane qui nel Regno Unito per integrarmi completamente nel team in modo da essere il più preparato possibile per l’inizio della stagione. Ho ricevuto un caloroso benvenuto da tutti quelli che ho incontrato e c’è un vero senso di unità e concentrazione intorno alla fabbrica, e tantissima eccitazione”.

“Entrando in questa nuova stagione mi sento emozionato e motivato a dare il massimo, la mia determinazione a fare bene è cresciuta man mano che ho acquisito più esperienza e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera“.

OMNISPORT | 15-02-2021 21:04