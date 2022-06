F1, prime libere Baku: Red Bull prima e terza, Ferrari seconda e quarta

10-06-2022 14:18

È Sergio Perez ad aver fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku . Il messicano della Red Bull , che da queste parti è sempre andato forte tanto da collezionare tre podi e che è reduce dal trionfo di Montecarlo , ha preceduto di 127 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc , di 334 millesimi l’altra Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen e di 536 la seconda Ferrari , quella di Carlos Sainz .

Tutti gli altri hanno accusato un distacco di oltre un secondo e quinto si è classificato Fernando Alonso sulla Alpine , seguito dal suo eterno rivale Lewis Hamilton , sesto con la Mercedes , mentre l’altra freccia d’argento, quella di George Russell , è ottava, preceduta anche dall’ AlphaTauri di Yuki Tsunoda . Nicholas Latifi con la Williams e Mick Schumacher con la Haas sono stati costretti a fermarsi entrambi dopo pochi minuti, stavolta non per aver sfasciato le proprie vetture ma per problemi tecnici.

La classifica completa della prima sessione di libere

1. Sergio PEREZ RED BULL 1’45″476

2. Charles LECLERC FERRARI +0″127

3. Max VERSTAPPEN RED BULL +0″334

4. Carlos SAINZ FERRARI +0″536

5. Fernando ALONSO ALPINE-RENAULT +1″095

6. Lewis HAMILTON MERCEDES +1″191

7. Yuki TSUNODA ALPHATAURI-RED BULL +1″220

8. George RUSSELL MERCEDES +1″229

9. Pierre GASLY ALPHATAURI-RED BULL +1″354

10. Esteban OCON ALPINE-RENAULT +1″441

11. Lando NORRIS MCLAREN-MERCEDES +2″215

12. Lance STROLL ASTON MARTIN-MERCEDES +2″371

13. Kevin MAGNUSSEN HAAS-FERRARI +2″470

14. Sebastian VETTEL ASTON MARTIN-MERCEDES +2″494

15. Valtteri BOTTAS ALFA ROMEO-FERRARI +2″602

16. Guanyu ZHOU ALFA ROMEO-FERRARI +2″746

17. Alexander ALBON WILLIAMS-MERCEDES +2″943

18. Daniel RICCIARDO MCLAREN-MERCEDES +3″334

19. Nicholas LATIFI WILLIAMS-MERCEDES +5″445

20. Mick SCHUMACHER HAAS-FERRARI +12″856