F1, Prost rivela: “Stavo per candidarmi alla presidenza FIA”

20-01-2022 11:52

Lo scorso 17 dicembre la FIA ha eletto il suo nuovo presidente, Mohammed Ben Sulayem, succeduto a Jean Todt. Tra i candidati per ricoprire tale ruolo poteva anche esserci Alain Prost che non ha rinnovato il suo contratto con la scuderia Alpine e che ha ammesso come abbia pensato a questa soluzione dopo aver ricoperto svariate mansioni nella sua carriera motoristica.

“Vi svelo un segreto: stavo per candidarmi alla presidenza della FIA – ha dichiarato il Professore, intervistato da L’Equipe – Sono stato in Formula 1 per quasi 40 anni, ricoprendo quasi tutti i ruoli, dal pilota al team principal e persino posizioni nei consigli di amministrazione di vari team. La presidenza avrebbe potuto essere un ruolo che mi sarebbe piaciuto ricoprire, ma non sto cercando nulla in particolare. Voglio solo essere felice e lavorare con persone con cui mi piace lavorare”.

OMNISPORT