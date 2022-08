27-08-2022 17:35

Sarà la Ferrari di Carlos Sainz a partire in pole position domani nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Nelle qualifiche il miglior tempo l’ha fatto segnare il campione del mondo in carica e leader del mondiale Max Verstappen con la Red Bull ma l’olandese partirà quattordicesimo per la sostituzione della power unit. Pertanto Sainz, secondo e staccato di 632 millesimi da Max, partirà davanti a tutti e al suo fianco partirà l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, terzo a 797 millesimi. Quarta l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, a 888 millesimi, ma anche il monegasco, per la stessa ragione di Verstappen, partirà più indietro, quindicesimo.

F1, GP del Belgio: le qualifiche iniziano con un quarto d’ora di ritardo

La Q1 inizia con 25 minuti di ritardo per un incidente nella gara di Porsche Supercup che ha danneggiato il guard-rail di protezione che ha dovuto essere risistemato. Il più veloce è Verstappen con quasi mezzo secondo su Sainz, terzo è Perez davanti a Leclerc. Restano fuori nell’ordine Sebastian Vettel (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

F1, GP del Belgio: seconda pole di Sainz in stagione e in carriera

Nella Q2 è Leclerc il più veloce davanti a Verstappen, Perez e Sainz, eliminati nell’ordine Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin) e Mick Schumacher (Haas). La Q3 viene dominata da Verstappen ma, come già detto, sarà Sainz, con la sua Ferrari, a partire davanti a tutti nella gara di domani, per la seconda volta in questa stagione e in carriera e sicuramente Perez non sarà contento perché Verstappen non gli ha dato la scia per aiutarlo a strapparla allo spagnolo.

Quinta e sesta le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, settima e ottava le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, straordinario Alexander Albon con la Williams, decimo Lando Norris con la McLaren. Perderanno posizioni in griglia, oltre a Verstappen e Leclerc, anche Ocon, Norris, Zhou e Schumacher, e anche Bottas, che però è già ultimo.

Tra poco la classifica delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio.