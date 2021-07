F1, Raikkonen non ha ancora deciso se continuare nel 2022

È ancora incerto il futuro di Kimi Raikkonen. Il pilota di Espoo infatti, come rivelato a Sport 1, non sa ancora se prolungherà o meno di un’altra stagione il proprio percorso in Formula Uno, categoria che l’ha visto ottenere il titolo iridato nel 2007 con la Ferrari.

“Onestamente non so ancora se andrò avanti, anche l’anno scorso in questo periodo ho ricevuto la stessa domanda” ha dichiarato il finlandese prima di aggiungere un commento ironico sulla sua vecchiaia.

“Mi sento vecchio qualche volta alla mattina, ma non quando sono in macchina”, ha scherzato il pilota dell’Alfa Romeo, parso decisamente poco interessato alle voci sul suo possibile successore.

“Se decido di smettere, non mi interessa affatto chi prenderà il mio posto. Non è un mio problema”, ha affermato deciso lo scandinavo prima di dare una carezza virtuale a quello che tutti indicano come principale favorito per prendere il suo posto: Mick Schumacher.

“Per lui è difficile mettersi in evidenza perché la macchina non è molto veloce. Il nome gli mette pressione, ma avere una monoposto così gli dà una mano, perché ci sono aspettative basse e può avere tempo per imparare”, ha concluso Raikkonen.

OMNISPORT | 22-07-2021 15:49