F1, Red Bull: la soddisfazione di Max Verstappen

Si prospetta un campionato del Mondo davvero combattuto quello di quest’anno. In questa prima 3 giorni di test, infatti, chi ha dato le migliori sensazione è la Red Bull guidata da Max Verstappen, in grado di chiudere con il miglior tempo sia il Day 1 che il Day 3. Una prova di forza importante per la lattina austriaca, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate dalla Mercedes, alle prese con problemi al cambia sia con Bottas che con Vettel (Aston Martin motorizzata Merdedes).

Alla luce di ciò, ha ben da essere contento l’Olandese Volante, che al termine di questa 3 giorni ha parlato con soddisfazione dei progressi della macchina, sottolineando però come questi tempi non significhino nulla:

“È stata un’altra buona giornata e abbiamo completato l’intero programma. Le condizioni erano un po’ diverse rispetto al primo giorno, quindi abbiamo dovuto regolare un po’ la macchina man mano che andavamo avanti, ma da parte nostra è stato molto fluido come durante tutto il test […] Possiamo dire che è stato un buon fine settimana, ma naturalmente questo non ci dà alcuna garanzia perché non conosciamo i programmi delle altre squadre – ha aggiunto Verstappen -. Guardiamo sempre a cosa possiamo migliorare e sicuramente ci sono ancora aspetti su cui vogliamo lavorare, ma penso che questo sia uguale per tutti. Scopriremo dove siamo solo tra due settimane, nella prima Q3 dell’anno, ma in generale direi che la macchina trasmette delle buone sensazioni”.

OMNISPORT | 15-03-2021 12:58