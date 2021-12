F1, Red Bull: Marko si aspetta a breve il rinnovo di Verstappen

17-12-2021 10:53

L’entusiasmo della vittoria derivata dal primo titolo mondiale di Formula Uno, ha posto sul piatto la questione del prossimo rinnovo contrattuale di Max Verstappen.

E in effetti, il prolungamento del contratto potrebbe arrivare prima del previsto visto che Helmut Marko lo ha rivelato in un’intervista esclusiva che è stata trasmessa sul canale Youtube di Formel1.de. Il contratto del pilota olandese scade a fine 2023, ma Marko, si aspetta di parlare al più presto con Raymond Vermeulen, manager di Verstappen, per “discutere e forse concludere un’estensione”.

Paure all’orizzonte? Marko non crede che la Mercedes gli possa portare via l’olandese: “Non c’è questo pericolo”. Verstappen, dice Marko, ha detto che prima di sedersi su una Mercedes chiamerebbe un taxi, citando l’episodio di Silverstone come una spaccatura molto grande.

La Red Bull, d’altra parte, è desiderosa di continuare con Verstappen. “E’ il pilota più veloce, più costante e più aggressivo che abbiamo mai avuto”, ha sottolineato Marko.

OMNISPORT