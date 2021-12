F1, Red Bull: Perez pronto a spendersi per due cause

09-12-2021 15:47

Sarà un ultimo weekend molto intenso per la Red Bull, ancora impegnata su più fronti a una sola gara dal termine del campionato.

La scuderia austriaca infatti è in lizza sia per vincere il mondiale piloti con Verstappen che per trionfare, nonostante lo scarto a favore della Mercedes, in quello costruttori.

Per entrambi gli obiettivi sarà fondamentale l’apporto di Sergio Perez.

“Siamo ancora in corsa per il titolo costruttori, tutto è possibile; ovviamente sarà difficile, la posta in palio è altissima, c’è tanta pressione. Non succede quasi mai che entrambi i titoli si decidano all’ultima gara” ha affermato in conferenza stampa il messicano.

“Aiuterò Max nel duello con Hamilton per quanto mi sarà possibile, sarà un grande scontro” ha proseguito il nativo di Guadalajara, convinto che il circuito di Yas Marina si adatti meglio alle caratteristiche della Red Bull rispetto a Gedda.

“Questo tracciato sembra essere più adatto alla nostra macchina rispetto a quello di Gedda; eppure la settimana scorsa siamo riusciti a mantenere il ritmo della Mercedes, questo ci dà fiducia per il weekend che ci apprestiamo ad affrontare”.

