F1, Red Bull, Perez: “Sono fiducioso, abbiamo lavorato tanto”

Fino ad ora la stagione del pilota messicano della Red Bull è stata più di ombre che di luci.

Se togliamo la vittoria a Baku e qualche altro buon piazzamento, Perez non sta brillando in questa sua prima annata in Red Bull. Checo è consapevole di dover fare di più, e in Turchia può essere l’occasione giusta, visto anche l’alto rendimento mostrato l’anno scorso in tutte le condizioni, confermato dal secondo posto finale.

Sono molto fiducioso – ha detto Perez. Abbiamo mostrato buoni segnali ultimamente, ma bisogna lavorare per piazzare la vettura dove merita in griglia per poi conquistare un bottino importante di punti. Dopo Sochi abbiamo lavorato molto per analizzare cosa non è andata per il verso giusto e cercare di migliorare. Ho passato tanto tempo al simulatore negli ultimi giorni per prepararci al meglio in vista di Istanbul. Sono sicuro che la fortuna girerà nelle ultime sette gare, stiamo facendo bene ma dobbiamo dimostrarlo con i risultati alla domenica, voglio tornare sul podio.

OMNISPORT | 07-10-2021 08:52