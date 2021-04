F1, Red bull: Sergio Perez vuole imporsi a Imola

Sergio Perez ha concluso il Gran Premio del Bahrain in quinta posizione vivendo un weekend oltremodo intenso. Il messicano è stato eliminato nel Q2 e ha addirittura rischiato di non prendere parte alla gara a causa di un problema elettronico verificatosi sulla sua Red Bull durante il giro di formazione. Comunque, il problema è stato prontamente risolto, nonostante sia dovuto partire dalla Pit-lane, ma anche così si è reso protagonista di una gran bella rimonta.

Detto questo, la competitività della RB16B è tale che un quinto posto non può di certo appagare il messicano, ansioso di sprigionare tutto il potenziale della Red Bull, esattamente come fatto da Max Verstappen nello scontro con Lewis Hamilton.

Il trentunenne di Gualajara durante la conferenza stampa dei piloti antecedente al Gran Premio di Emilia Romagna ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai progressi fatti alla guida della Red Bull e il paragone con il veterano del team Verstappen:

“Marcare 10 punti è stato importante, ma al di là del risultato è stato fondamentale riuscire a partecipare alla gara, perché mi ha permesso di accumulare chilometri e, al giorno d’oggi, ogni chilometro conta per fare esperienza con la vettura. Inoltre ho potuto comparare i miei dati con quelli di Verstappen, del quale sto imparando ad apprezzare lo stile di guida. Lui guida la Red Bull proprio come deve essere guidata perché renda al massimo, io ancora no. Però, analizzando i dati assieme alla squadra, mi sono reso conto di stare facendo grandi passi avanti. So dove perdo terreno in ogni giro, dove posso migliorare e avvicinarmi al livello a cui dovrei essere”.

Finito il discorso Baharain, si passa a parlare di Imola, dove Checo spera di fare ancora meglio:

“Voglio essere nelle prime posizioni sin dalle prove libere di domani e, se tutto dovesse andare per il meglio, potremo fare un altro passo nella direzione giusta. Per quanto mi riguarda, al momento ciò che importa è entrare in macchina e trovare i giusti automatismi. Al momento, devo ancora pensare molto a cosa sta succedendo con la vettura, mentre l’obiettivo deve essere quello di superare questa fase. Sto facendo progressi, anche perché la monoposto è molto competitiva e io voglio portarla al vertice molto presto, in maniera tale da massimizzare il potenziale […] L’obiettivo è quello di effettuare una buona gara e di marcare tanti punti. Però, se devo essere sincero, la speranza è quella di poter lottare per il podio. Il sogno è vincere!”.

OMNISPORT | 15-04-2021 15:04