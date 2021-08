F1, Ricciardo: "In Belgio per ritornare all’interno della zona punti"

L’11° posto conquistato in Ungheria non ha evidentemente soddisfatto Daniel Ricciardo che in Belgio, sul tracciato di Spa-Francochamp, 12° Gp del campionato mondiale di Formula Uno, vuole tornare a regalare punti preziosi al suo team per aiutare McLaren nel duello costruttori contro la Ferrari.

L’australiano della McLaren, in cerca del miglior feeling al volante della MCL35M, cercherà di sfruttare le caratteristiche “amiche” del tracciato di Spa-Francorchamps per piazzarsi nelle posizioni di vertice della classifica.

Spa è la pista perfetta per tornare a gareggiare”, ha dichiarato l’australiano della McLaren. “Ci sono tante variazioni altimetriche e alcuni settori, grazie anche alle velocità elevate, sono davvero spettacolari. Questa settimana sono tornato in fabbrica per preparare la gara al simulatore e non vedo l’ora di salire nuovamente in vettura. Il Belgio è un week-end speciale, visto che sarà il mio 200° GP”.

“Se mio avessero detto una roba di questo tipo a Silverstone, nel 2011, quando ho debuttato con la HRT, probabilmente non ci avrei scommesso su. La vittoria del 2014 è invece una pietra miliare da conservare. Farò tutto il possibile per regalarmi e regalare all squadra un week-end da ricordare”, ha concluso.

OMNISPORT | 25-08-2021 11:20