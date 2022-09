F1, Ricciardo intende provarci: "Voglio vincere ancora"

22-09-2022 21:52

In Red Bull è andato meglio di Sebastian Vettel e ha lottato alla pari con Max Verstappen, ma poi tra Renault e McLaren qualcosa si è inceppato in Daniel Ricciardo. Soltanto tre podi negli ultimi quattro anni, tra cui la vittoria dello scorso anno a Monza. A fine stagione lascerà però il team di Woking e forse la F1.

Intervistato dal programma australiano Sunrise, su Seven Network, Ricciardo ha parlato del sempre più probabile anno sabbatico dal Circus: “Non volevo che andasse così in McLaren, intendo ancora correre in F1 e competere. Forse questo significa che dovrò stare un anno fuori, ma un anno non vuol dire per sempre“.

Tanto che vuole tornare a bere spumante dalla sua scarpa sul podio: “Il successo è più dolce se arriva dopo un periodo di difficoltà. Ho vinto otto gare su oltre 200 in F1, non è tantissimo. Quindi ogni volta è stata speciale e ha significato qualcosa. Non voglio che Monza 2021 resti l’ultimo shoey“.