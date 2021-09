F1, Rosberg punge Hamilton dopo il messaggio a Bottas

Il mercato della F1 ha portato a grandi cambiamenti per la prossima stagione. Raikkonen smetterà e il suo posto all’Alfa Romeo verrà preso da Bottas, che a sua volta in Mercedes sarà sostituito da Russell.

Hamilton ha voluto salutare con un lungo messaggio Bottas: “Sei stato il miglior compagno con cui potessi lavorare – le parole del campione inglese su Instagram -. È il miglior compagno di squadra con cui abbia avuto il piacere di lavorare. Hai dimostrato grande velocità e resilienza, ma quello che più ti ha distinto sono la persona e il gentleman. Sei più grande di quanto non immagini e davanti a te c’è un futuro luminoso. Grazie Valtteri per tutto il tuo supporto e i favolosi contributi a questa squadra. Mancherai. Ti auguro il meglio per le tue sfide future. Finiamo alla grande e prendiamo l’ottavo per la squadra”.

Al termine di un evento dedicato agli sponsor durante il Gran Premio d’Olanda, l’ex campione del mondo Nico Rosberg ha mandato una frecciatina ad Hamilton dopo questo messaggio: “Lewis ha detto che Valtteri è stato il suo miglior compagno di squadra di sempre – ha specificato Rosberg – ma Bottas è stato utilissimo per lui, non lo hai mai battuto ed hanno avuto un rapporto piuttosto freddo”.

Infine una battuta sottile: “Quando ho visto il post su Instagram – ha dichiarato – avrei tanto voluto scrivergli: ‘e di me che cosa ne pensi’?”.

