F1, Russell: "Contento di aver chiuso davanti a Perez"

24-07-2022 17:42

Doppio podio per la Mercedes nel GP di Francia, una gara davvero positiva per le Frecce d’Argento con George Russell terzo dietro a Lewis Hamilton . Il giovane inglese ha passato negli ultimi giri Sergio Perez per salire sul podio: “Con lui ho sudato tantissimo, sono felice che sia finita – così dopo la gara -. Siamo riusciti a riscaldare bene le gomme dopo il restart, poi Checo mi è stato addosso ma sono contento di aver chiuso davanti a lui”.

Russell ha poi parlato del contatto che c’è stato con il pilota Red Bull prima del sorpasso: “Quando Sainz è passato ho avuto un’opportunità, ma la regola è chiara: quando si è ruota a ruota conta chi è all’interno . Io ce l’avevo e lui non mi ha dato spazio . Ma ho continuato e ho portato a casa il terzo posto”.