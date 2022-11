F1, Russell: "La Ferrari parte in vantaggio per il Mondiale Costruttori"

19-11-2022 17:25

La Mercedes è la grande delusa di questa sabato di qualifica a Yas Marina, GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. L’alfiere delle Frecce d’Argento non va oltre la sesta posizione in griglia dietro a Lewis Hamilton quinto, non risultando mai in lotta per le primissime posizioni.

Queste le parole di Russell a Sky Sport:

“Di certo speravamo in un pochino meglio. Guardando alla corsa di domani la Ferrari inizierà con una situazione veramente migliore rispetto alla nostra pensando alla classifica del mondiale costruttori. Sono in una situazione di vantaggio, nel senso che possono perderla solamente loro la seconda posizione. Noi servirà recuperare 19 punti, sarà difficile. Dobbiamo comunque puntare a fare il massimo possibile. Non sarà semplice ma dovremo provare a lottare per la vittoria o, quantomeno, per il podio. Passare davanti alle Ferrari sarebbe fondamentale”.