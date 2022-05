F1, Russell: "Oggi mi sono divertito, meritiamo di essere sul podio"

22-05-2022 17:53

Grandissima gara di George Russell a Barcellona, sesto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il britannico della Mercedes chiude sul podio una corsa passata sempre a ridosso dei primi, senza però avere mai la potenza di motore per raggiungerli.

In ogni caso rimane una grande prova di talento, per esempio quando è stato in grado di effettuare un controsorpasso da leggenda su Verstappen a inizio gara. Queste le sue parole al termine del GP:

“Oggi ho dato il massimo, Verstappen Ha fatto una gara pazzesca. Meritiamo di stare qui, abbiamo lavorato parecchio. Ho provato a stare davanti alle Red Bull, mi sono divertito in alcuni giri. Sono davvero felice del terzo posto, che porta molti punti in classifica per noi. Ultimi giri? Sono stati davvero duri, è stata una gara di sopravvivenza. Ero consapevole di avere un vantaggio, ma come detto sono fiero di aver portato la macchina al traguardo in P3”.

