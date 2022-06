F1, Russell: "Ringrazio tutti in fabbrica, felicissimo per il terzo posto"

12-06-2022 15:32

Secondo podio stagionale per George Russell alla guida della Mercedes, terzo podio in carriera dopo quello della scorsa stagione, sembra a bordo di una Mercedes da sostituto.

Il britannico si toglie il gusto anche di arrivare davanti a Lewis Hamilton, demolito fisicamente dai sobbalzi della W13, per l’ennesima volta in stagione. Queste le parole di Russell al termine della gara:

“Mi sento di dire grazie a tutti in fabbrica per il lavoro che stanno facendo. Non è stato semplice, dato che siamo consapevoli di avere due vetture difficili a causa del saltellamento. Ma ovviamente sono davvero felice per il terzo posto”.