F1, Sainz: "A Sochi il momento migliore in Ferrari"

Intervistato ad As, Carlos Sainz è tornato a parlare del terzo posto conquistato a Sochi con la sua Ferrari: “È stato sicuramente un bel momento in un anno molto competitivo, in cui ho cambiato team e mi sono dovuto adattare ad un’auto e ad un ambiente completamente nuovi, ed i tre podi ottenuti finora non sono poi così male. Credo che questo (in Russia, ndr) sia stato il mio miglior weekend da quando sono in Ferrari: ho gestito tutto per ottenere un buon tempo in qualifica, una buona partenza ed un buon passo durante tutta la gara“.

Sainz è consapevole che può ancora crescere: “Ovviamente posso ancora migliorare e ci sono molte cose sulle quali devo lavorare, su tutte la gestione degli pneumatici e la velocità di punta – prosegue il pilota di Madrid – Non voglio essere vulnerabile mentre siamo al comando di una gara, perché voglio assicurarmi che la prossima volta che saremo leader di un GP non ci siano problemi alle gomme anteriori, e non siamo ancora all’altezza sui rettilinei“.

L’obiettivo di Sainz è salire sul gradino più alto del podio: “Dobbiamo continuare a lavorare per diventare il team che vogliamo essere per vincere le gare, in Russia abbiamo avuto l’opportunità, ma non l’abbiamo concretizzata. La prossima volta voglio realizzare quest’obiettivo“, conclude il ferrarista.

OMNISPORT | 02-10-2021 11:23