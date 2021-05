F1, Sainz: "Ho sentito mia la Ferrari, geloso di Leclerc"

La miglior Ferrari nelle qualifiche del Gp del Portogallo è quella di Sainz. Il pilota spagnolo si è piazzato al 5° posto: “E’ stata una qualifica difficile, abbiamo migliorato rispetto a Imola e sono contento – ha spiegato Sainz a Sky Sport -. E’ difficile spiegare quanto sia complicata questa pista, ho perso 3 decimi solo per il vento. Ho sentito la macchina più mia, avevo più fiducia e ho avuto sensazioni migliori rispetto a Imola. E’ un bel segnale stare davanti a Leclerc, sappiamo quanto sia bravo nelle qualifiche. E’ una bella sensazione, ma io sono focalizzato su me stesso. Ho fatto un paio di cambiamenti che hanno funzionato e che mi hanno aiutato”.

Per la partenza della gara di domani, Sainz scatterà con le gomme rosse mentre Leclerc sarà al via con le gialle: “Sono geloso di Charles che parte con la media: le sensazioni erano buone, ma per essere sicuri ho montato la soft. Sono stato vicino di chiedere la media, ma non volevo rischiare. Sappiamo che sarà una gara più lenta, ma va bene così”.

OMNISPORT | 01-05-2021 17:51