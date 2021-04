F1, Sainz: “Nel 2022 partiremo da zero, possiamo tornare a vincere”

Potrebbe essere un anno di transizione per molti team quello di quest’anno che precede l’introduzione del nuovo regolamento tecnico che avverrà a partire dal 2022.

La Ferrari avrà un’occasione davvero importante per tornare ad essere protagonista nel mondo della Formula: l’ultimo GP vinto dalla Rossa risale infatti a quello di SIngapore nel 2019, quando fu Sebastian Vettel a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi.

Da allora molti problemi e delusioni…che la scuderia di Maranello spera di superare con l’esperienza e la grinta di Carlos Sainz che ha rilasciato un’intervista sul futuro. Carlos Sainz ritiene che dal prossimo Mondiale la Ferrari possa seriamente ambire ad aggiornare le statistiche per quel che riguarda la casella dei successi.

“Perché no? Penso di sì – ha detto Sainz, intervistato da Autoweek – Abbiamo bisogno di più di un anno per diventare una squadra dominante, ma tornare a vincere può succedere anche prima, prima di tutto perché il 2022 sarà un anno strano per tutti e partiremo da zero. Quando ci fu l’ultima modifica ai regolamenti, nel 2007, la Ferrari partì con l’auto più veloce. Credo in questa squadra”.

OMNISPORT | 06-04-2021 13:32