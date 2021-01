F1, Sainz: “Nessuno nel paddock avrebbe fatto qualcosa di diverso”

Molti addetti ai lavori all’interno del circus della Formula Uno si sono domandati se la scelta di Carlos Sainz di approdare in Ferrari sia stata giusta oppure no.

Il dubbio, se vogliamo anche lecito, è che visto le difficoltà incontrate nell’ultima stagione dalla scuderia di Maranello, forse il salto di Sainz risulta essere leggermente azzardato.

Il diretto interessato, chiamato dalla Rossa per sostituire Sebastian Vettel, con il tedesco diventato un nuovo pilota dell’Aston Martin, è certo di aver preso la decisione giusta e inoltre ha ammesso che tanti altri colleghi non si sarebbero fatti sfuggire questa occasione.

“Se mi avessi chiesto che nel 2007, quando le due squadre stavano lottando per i campionati del mondo, sarebbe stato più difficile rispondere – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Ma tornando a marzo 2020, la Ferrari aveva vinto delle gare l’anno precedente e mentre i progressi della McLaren erano in crescita, nessuno nel paddock avrebbe fatto qualcosa di diverso”.

OMNISPORT | 11-01-2021 10:18