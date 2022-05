F1, Sainz: "Peccato per la bandiera rossa, andremo all'attacco"

28-05-2022 18:12

Il GP di Monaco a Montecarlo sorride alla Ferrari che conquista la prima fila grazie alle prestazioni super di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per il monegasco è la quinta pole stagionale, la terza di fila, per l’iberico invece è la seconda prima fila stagionale al fianco del compagno di box.

Intervistato al parco chiuso al termine della qualifica, Carlos Sainz ha raccontato quanto successo con Perez e l’incidente che ha provocato la bandiera rossa che non gli ha consentito di lottare per la pole: “Perez ha avuto un incidente davanti a me, ho visto la bandiera gialla all’ultimo. Ho frenato per cercare di evitarlo ma ci sono riuscito appena. È un peccato. Ancora un altro anno con la bandiera rossa che ferma le qualifiche e mi impedisce di provare a fare la pole position. Siamo in una grande posizione e andremo all’attacco”.